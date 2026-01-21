В течение на почти 4 години пълномащабна война срещу Украйна, авиацията на държавата-агресор е натрупала силни страни, които правят „руските ВКС“ от модел 2026 г. по-силни, отколкото през 2020 г. Това се отнася както за сегмента на тактическата авиация, по-специално за ударните самолети Су-34, така и за стратегическата авиация, по-специално за бомбардировачите Ту-95МС, пише военното издание Defense Express.

Този извод е очертан в публикацията на авторитетния британски аналитичен институт RUSI „Еволюцията на руските и китайските въздушни заплахи“, публикувана на този линк . В материала се посочва следното.

Колко бързо бяха възстановени загубите на самолети?

Първата силна страна на „руските ВКС“, според автора на публикацията и експерта на RUSI Джъстин Бронк, е била способността за бързо попълване на загубите в сегмента на тактическата авиация. Но отделно трябва да се подчертае, че тук експертът 1) оперира с ретроспективни данни за целия период 2020-2025 г. и се позовава на собствени изчисления, според които 2) по време на пълномащабната война срещу Украйна Руската федерация уж е загубила само 140 самолета.

По-конкретно, Бронк заявява, че по време на пълномащабното нахлуване Руската федерация е загубила, по-специално, 40 самолета Су-34, които са най-мощните ударни самолети на тактическата авиация на противника, докато руският военно-промишлен комплекс е успял да достави до 50 нови самолета от този тип в ретроспекция от 2020 г. до 2025 г. Изчисления за съотношението на загубите и доставките на нови „самолети“ за други типове могат да се видят в таблицата по-долу.

Доколко подобни изчисления могат да бъдат оправдани, остава открит въпрос. Тук Defense Express може само да отбележи факта, че RUSI оперира с подобни цифри при оценката на възможностите на вражеската авиация. Които значително се различават от официалните данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, според които Руската федерация към момента е загубила 434 самолета.

Втората сила на „руските ВКС“, натрупана за 4 години война срещу Украйна, за която пише авторът на статията на RUSI, са възможностите им за водене на въздушен бой и поразяване на наземни цели. По-специално се очертава, че руските изтребители от типа Су-35С и Су-30СМ2 са започнали да използват по-мощни и далекобойни Р-37М, с обсег на изстрелване над 200 километра, вместо ракети „въздух-въздух“ от типа Р-77-1.

Руската тактическа авиация е натрупала опит и в масираното използване на управляеми бомби за поразяване на различни категории наземни цели. Такива операции са извършвани в тясно сътрудничество с наземния компонент на противовъздушната отбрана, по-специално със С-400.

Относно стратегическата авиация на руските Въздушно-космически сили, Джъстин Бронк подчерта, че въпреки че операцията „Паяжина“ на СБУ на 1 юни 2025 г. и успешното сваляне на Ту-22М3 през април 2024 г. нанесоха значителни щети на руснаците, далекобойната авиация на агресора все още разполага със значителни възможности за извършване на координирани и комбинирани удари по критичната инфраструктура на Украйна.

Експертът на RUSI обаче оперира с изчисления, според които руснаците в резултат на „Паяжината“ уж безвъзвратно са загубили само четири Ту-95МС и три Ту-22М3, което също изглежда като спорни цифри, меко казано.

В статията си експертът от RUSI Джъстин Бронк като цяло твърди, че през 4-те години на пълномащабна война срещу Украйна руската авиация се е научила интензивно да поразява наземни цели с противовъздушни ракети и ракетни оръжия, прикривайки се под плътен „чадър за противовъздушна отбрана“. Което от своя страна, в случай на „голяма война“ между Кремъл и НАТО, „ще създаде неотложни и сложни задачи за военновъздушните сили на Алианса да осигурят агресивно настъпателно въздушно прикритие в ранните етапи на всеки конфликт“.

Но същевременно остава открит въпросът дали военно-политическото ръководство на страните от Алианса ще засили съответно авиацията си, за да предотврати доминирането на расисти във въздуха в случай на пълномащабна война.