Противотанковите мини на дистанционно управляемата инженерна система „Земледелие“ са достатъчно мощни, за да повредят танк „Леопард“ или бойна машина на пехотата „Брадли“. По този начин системата засилва отбранителния и настъпателен потенциал на руската армия, съобщи „Ростех“.

Те обясниха, че в зоната на СВО системите се използват както в нападение, така и в защита. По време на настъпление минните полета „анулират“ логистиката на противника, възпрепятствайки снабдяването с боеприпаси или ротацията на личния състав. По време на отбранителна операция „Земледелие“ прикрива предния фронт, като на практика елиминира всякакви настъпателни маневри от страна на противника.

„Противотанковите мини са достатъчно мощни, за да нанесат сериозни щети на „Леопард“ или „Брадли“. По този начин „Земледелие“ засилва както отбранителния, така и нападателния потенциал на руската армия“, заявиха от „Ростех“.

Държавната корпорация подчерта, че технологията позволява едновременното доставяне на стотици програмируеми противопехотни и противотанкови мини за минути, покривайки площ с размерите на няколко футболни игрища, включително зад вражески линии. Мините могат също така да се самоунищожат или деактивират в предварително зададено време, което улеснява разчистването след бойни действия.

Системата „Земледелие“ включва бойна машина на колесно шаси с увеличена товароносимост и колесна формула 8x8, транспортно-товареща машина, както и транспортно-пускови контейнери с инженерни боеприпаси, оборудвани с мини от различни видове.