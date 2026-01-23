„Зомби ракети“ над Украйна: Русия тества нова тактика за изтощаване на ПВО

По време на нощната атака на 20 януари Русия вероятно е използвала учебни ракети RM-48U срещу Украйна за първи път, което западните медии разглеждат като средство за изтощаване на системата за противовъздушна отбрана. Това съобщава The Telegraph.

Западни анализатори обърнаха внимание на необичайните оръжия, използвани от Руската федерация по време на масирания обстрел на Украйна.

Това са учебни ракети RM-48U, които в редица публикации са получили неофициалното наименование „зомби ракети“.

Какво е известно за ракетите RM-48U?

Според изданието, RM-48U първоначално са били създадени като тренировъчни цели за обучение на разчетите на системите за противовъздушна отбрана С-300 и С-400.

Тези ракети са преработени версии на боеприпасите 5Б55 или 48Н6, които са достигнали края на експлоатационния си живот, поради което неофициално се наричат „зомби ракети“.

Възможни характеристики и цели

Според „Телеграф“ подобни ракети са способни да носят полезни товари с тегло от 133 до 180 килограма.

Въпреки това, тяхната конструкция не е предназначена за прецизни удари по наземни цели, тъй като са разработени за симулиране на въздушни цели, а не за бойна употреба.

„Все още не е ясно дали ракетата, пробила украинската противовъздушна отбрана, е носила бойна глава или е била използвана като примамка“, се казва в материала.

Тактики за изтощение на противовъздушната отбрана

Журналистите предполагат, че основната цел на използването на RM-48U е претоварване на украинската система за противовъздушна отбрана. Използването на такива цели налага използването на скъпоструваща техника за прихващане, което според изданието може да позволи на Русия да увеличи интензивността на по-нататъшните удари по украинските градове.