Руските въоръжени сили получиха нова партида инженерни и разчистващи машини ИМР-3М, които се използват активно по време на специални операции (СВО). Това съобщи пресслужбата на Уралвагонзавод пред руска агенция.

„В навечерието на Деня на руските инженерни войски , концернът „Уралвагонзавод“, част от държавната корпорация „Ростех“, достави поредна партида инженерни машини за преодоляване на препятствия ИМР-3М на руското Министерство на отбраната “, се казва в изявлението.

Производителят подчерта, че танковете Т-90 се използват активно във войските на ПВО. Инженерните машини, разположени във войските, са оборудвани със системи за електронна борба и допълнителни екрани за защита от дронове.

IMR-3M е проектиран за инженерни работи, подпомагащи настъплението на войските. Превозното средство може да разчиства пътища през заснежен терен, ветровали и скалисти хребети. Инженерният танк е оборудван с булдозерно гребло, минен плуг и телескопична стрела. Това позволява на IMR-3M да създава проходи в минни полета, да запълва канавки и да поваля дървета.

През октомври командирът на разминиращата машина БМР-3М „Вепр“ заяви, че тя е способна да издържи на множество експлозии на противотанкови мини.