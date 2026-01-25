Белгород претърпя най-масирания обстрел от началото на войната

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че украинските сили са организирали „масивна“ атака срещу град Белгород, като са нанесли щети на енергийната инфраструктура, но без да причиняват човешки жертви.

Областният губернатор нарече обстрела на града „ най-мащабния“ от началото на руската инвазия в Украйна. Той също така съобщи, че при атаката вероятно са използвани американски реактивни системи за залпов огън (РСЗО) HIMARS.

„Енергийни обекти са повредени. Една сграда е запалена и екип от Министерството на извънредните ситуации се бори с пожара“, заяви Гладков.

Най-малко два удара са били извършени по ТЕЦ „Белгород“, установи „Астра“ след анализ на видеоклипове от местни жители. Изданието „Пепел“ стигна до подобно заключение. Според тях при удара са били използвани РСЗО „Град“, вероятно в комбинация с HIMARS. След атаката е прекъснато електрозахранването в централен Белгород, а в някои райони е спряно и отоплението.

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село, допълни губернаторът на областта.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта над територията на страната са прихванати 52 украински дрона. Според министерството, три дрона са били свалени в Белгородска област.

На 13 януари губернаторът Гладков посъветва жителите да напуснат района поради „почти катастрофалната“ енергийна ситуация. Той подчерта, че е „невъзможно“ напълно да се възстанови електрозахранването на домовете и промишлените обекти и предупреди за заплаха от пълно прекъсване на електрозахранването в Белгородска област, където живеят приблизително 1,5 милиона души.