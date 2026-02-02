Кая Калас e против създаването на обща европейска армия: Това е опасно!

Още по темата: Полският външен министър отхвърли предложение на Зеленски: Няма да създаваме единна европейска армия 16.02.2025 14:00

Първият дипломат на ЕС Кая Калас отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия. Тя предупреди, че това би било опасно, докато блокът обмисля начини да осигури собствената си сигурност без помощта на САЩ. Тя направи тези изказвания по време на конференция по въпросите на сигурността в Норвегия.

"Ако вече сте част от НАТО, не можете да създадете отделна армия освен тази, която вече имате. Защото в кризисни ситуации най-важното е веригата на командване: кой дава заповеди на кого. А ако имате европейска армия и армия на НАТО, тогава ще стане объркване. А това е изключително опасно. Ето защо казвам, че трябва да укрепим европейската отбрана, която е част от НАТО", заяви Калас, цитирана от Евронюз.

Разговорите за европейска армия бяха подновени, след като напрежението в НАТО се засили заради подновените заплахи на Тръмп през последните седмици да анексира Гренландия. В конференцията взе участие и министър-председателят на Норвегия – Йонас Стьоре. Той заяви, че страната му е първата линия на отбрана срещу руските ядрени подводници.

"Когато се срещнах с президента Тръмп за първи път му казах, че на 100 километра от границата на Норвегия се намира най-големият ядрен арсенал в света. И той не е насочен към моята страна, а към неговата. Ние наблюдаваме тези подводници. Знаем кога напускат пристанището и кога тестват новите си оръжейни системи. Споделяме това със САЩ и си сътрудничим в наблюдението. Твърденията на президента на форума в Давос, че американците са дали всичко за НАТО, а НАТО не дава нищо в замяна, са напълно неверни", каза Стьоре.

Премиерът на Норвегия се застъпи за по-дълбока европейска отбранителна интеграция чрез покупки на оръжия и съвместни операции.

"След месец ще имаме 25 000 войници, които ще провеждат учения в северна Норвегия и северна Финландия. И двете най-големи делегации, които видях там, бяха френската и американската: по 4000–5000 войници всяка. Това не е благотворителност. Това е от взаимен интерес", посочи Йонас Стьоре.

Той настоя, че въпреки някои призиви за създаване на отделна европейска отбранителна организация – това трябва да се случи в рамките на вече съществуващите структури на НАТО.