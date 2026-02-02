Евролидерите търсят противодействие срещу "външните опити за икономическа принуда"

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изпрати днес писмо с покана до държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС по повод предстоящото следващата седмица тяхно изнесено заседание.

Коща отбелязва, че разговорите ще обхванат два основни въпроса - възможностите за противодействие на външните опити за икономическа принуда и задълбочаването на европейския единен пазар. "В днешната геополитическа среда укрепването на нашия единен пазар е все по-неотложна стратегическа задача", посочва той, предаде БТА. Трябва да направим повече, за да намалим националните пречки и да направим законодателството по-благоприятно за инвестиции, иновации и растеж. Ускоряването на работата по Съюза на спестяванията и инвестициите също ще бъде част от тези усилия, пояснява председателят на Европейския съвет.

Европа е отворена за търговия, но това не бива да се бърка със слабост, трябва да защитим нашите дружества от нелоялна конкуренция, пише той. По неговите думи на заседанието се предвижда участниците да обсъдят как ЕС да действа в свят на засилена и невинаги справедлива икономическа конкуренция, как да реагира на икономическата принуда и да намали икономическата зависимост, особено при суровините и технологиите, как да подобри устойчивостта си срещу икономическите зависимости.

Срещата на европейските лидери ще се състои в белгийски замък от 16-и век в пограничния район с Германия и Нидерландия. Имотът е собственост на фламандските местни власти и се намира на около 150 километра източно от Брюксел.