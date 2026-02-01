Брюксел обеща да намали бюрокрацията, но постави рекорд по нови регламенти

По четири нови регламента на ден

Въпреки обещанията за намаляване на бюрокрацията, Европейският съюз е въвел рекорден брой нови регламенти през 2025 г. и е инициирал 1456 нови правни акта. Това е най-високата цифра за 15 години, според проучване на асоциацията на работодателите Gesamtmetall, цитирано от Die Welt.

В това число влизат 21 директиви, 102 регламента, 137 делегирани акта и 1196 акта за изпълнение. Това е в рязък контраст с твърденията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за „безпрецедентно“ намаляване на бюрокрацията.

Брюксел настоява, че броят на документите сам по себе си не отразява реалната тежест върху бизнеса. От Европейската комисия коментирали пред Bild, че са въвели инициативи за опростяване на регулаторните процедури през 2025 г., които се очаква да намалят годишните разходи за компаниите и гражданите с приблизително 15 милиарда евро.

Бизнесът гледа на ситуацията по различен начин. Главният изпълнителен директор на Gesamtmetall Оливър Зандер заяви, че вместо обещаното облекчение, компаниите всъщност получават средно по четири нови регламента на ден.

„В Брюксел има област на дейност, която е напълно извън демократичния контрол. Бюрократите се събират и вземат решения по въпроси, които засягат живота на милиони хора и хиляди компании в цяла Европа“, каза бившият вицепрезидент на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген пред Bild.