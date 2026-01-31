Заловиха подводница с 9 тона кокаин

Португалските власти прихванаха подводница в Северния Атлантик, превозваща 9 тона кокаин, съобщи "The Guardian."

Наркоподводницата е била заловена на 400 километра от Азорските острови – архипелаг в Атлантическия океан, принадлежащ на Португалия. Тя е била на път за Европа от Латинска Америка. Стойността на товара се оценява на около 520 милиона британски лири.

Според говорител на португалската полиция това е най-голямото залавяне на кокаин в историята на страната. В операцията са участвали португалските военноморски и военновъздушни сили, както и представители на британски и американски разузнавателни агенции.

Залавянето е извършено при трудни метеорологични условия. При опита на полицията да се качи на подводницата тя потънала, като 35 от общо 300 пакета с наркотици се озовали на дъното. На борда са били трима колумбийци и един венецуелец, които са били задържани.