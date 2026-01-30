Ватикана отваря кръчма на покрива на „Свети Петър“

Локалът ще заработи по повод предстоящото честване на 400-та годишнина на базиликата

Господ Исус Христос изгони търговците от храма, но неговите нваместници на земята в лицето на предводителите на Светата католическа църква скоро ще ги пуснат на покрива на нейната най-голяма катедрала - “Свети Петър” в Рим. Защото, както съобщават медиите във Вечния град, през тези дни във Ватикана се работи усилено по отварянето на малка кръчма в левия ъгъл на огромното пространство под купола на базиликата. Заведението трябвало да бъде готово за чествания през миналата година Юбилей на църквата, но времето не стигнало. И сега кръчмата трябвало да бъде открита на всяка цена за предстоящото тържествено отбелязване на 400-та годишнина на катедралата.

Според римския всекидневник “Ил Месаджеро”, заведението на практика щяло да бъде разширение на съществуващото на огромната тераса-покрив, наред с магазинче за религиозни сувенири, барче “на крак” за кафе и освежителни напитки. Площта на самото кафене щяла да бъде увеличена с цел обзавеждането на малка кухня, но най-важното е, че на огромната тераса-покрив щели да бъдат поставени маси за консумация на храна и напитки. Като те щели да бъдат разположени покрай малките камбанарии и точно зад огромните статуи на дванадесетте апостоли и на Исус Христос - място, откъдето се открива спираща дъха гледка към прочутия площад “Свети Петър” и Вечния град. Та в ръка с чаша вино, халба бира или кенче с безалкохолна напитка, бъдещите клиенти на кръчмата ще могат да се любуват с часове на средновековния замък “Сант Анджело”, на историческия хълм “Джаниколо” или на старинния център на Рим.

“Относно разпространяваните съобщения за предстоящо откриване на бистро на терасата на базиликата “Свети Петър” - обясниха в тържествено изявление за медиите източници от Ватикана, - трябва да се отбележи, че за да се побере увеличеният поток от посетители в катедралата, се обмисля разширяване на достъпната за поклонници покривна тераса”. И още: “Това би намалило концентрацията на посетители в базиликата и би насърчило създаването в нея на по-спокойна атмосфера. За целта ще бъдат освободени някои пространства за разширяване на съществуващата малка зона за ободряване и почивка, като тези пространства ще бъдат проектирани в семпъл стил, подходящ за контекста, в унисон със свещения характер на мястото и отговарящи на нуждите на поклонниците.” - обясниха ватиканските източници в присъщия им тежък стил.