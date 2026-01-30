Дивата природа в града: Защо лисици и вълци се появяват в Атина

Още по темата: Вълк броди по улиците в Гърция (ВИДЕО) 15.01.2026 11:22

До 20-те години на миналия век сиви вълци са били срещани чак на юг до Пелопонес

Има няколко наблюдения на лисици, приближаващи се до хора в атински квартали, и дори наблюдение на вълк в едно предградие. Завръща ли се дивата природа на бетона? От началото на 2026 г. Атина е видяла множество наблюдения на лисици в някои от най-гъсто застроените си квартали, заедно с рядко наблюдение на вълк в предградията, ише To Vima.

Първото наблюдение на лисица е съобщено в южното предградие Агиос Димитриос. Няколко дни по-късно е забелязано друго в източната част на града в квартал Кайсариани. Друго наблюдение в Колонаки, един от най-натоварените централни райони на Атина, беше особено необичайно, предвид високото ниво на човешка дейност там.

При друг инцидент лисица беше заснета в северозападното предградие Петруполи да се приближава до хора и да се опитва да открадне торба с храна. Видеото подчертава не само нарастващото присъствие на лисици в силно урбанизираните райони, но и нарастващия им комфорт около хората, най-често в търсене на храна.

Според Атинския център, потвърдена популация от лисици съществува в хълмовете Турковуния в северна Атина. Популациите на лисици някога са живели и на планината Ликабет и в западния квартал Елаионас, въпреки че тези популации изглежда са намалели. Освен това има ограничени изследвания за точния брой на лисиците в Атина. Смята се, че повечето наблюдения включват лисици, слизащи от околните планини като Вирон, Пентели и Парнита, а не животни, живеещи постоянно в града. Експертите по градска дива природа се надяват, че в бъдеще ще има повече данни.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr)

В допълнение към наблюденията на лисици, през 2026 г. беше наблюдаван и вълк в западното предградие на Хайдари. Властите бяха уведомени, а жителите бяха посъветвани да не се приближават до животното, да избягват храненето на бездомни животни и да се въздържат от оставяне на животински останки по улиците. Горската служба заяви, че вълците може да слизат от планински райони в търсене на храна, ако смятат, че има такава. Вълкът почти сигурно е от планината Айгалео, която граничи с Хайдари.

Популацията на сивите вълци в Гърция се е колебала значително с течение на времето. До 20-те години на миналия век сиви вълци са били срещани чак на юг до Пелопонес и дори в Източна Атика. Намаляването им е било обусловено от няколко фактора, включително урбанизацията и отдалечаването от планинските земеделски общества в началото на 20-ти век, което е намалило популациите на плячка, като например дива свиня. Ловът също е играл важна роля, особено след като Министерството на земеделието класифицира вълците като вредни животни между 1969 г. и 90-те години на миналия век. Между 1969 г. и 1978 г. се смята, че годишно са били убивани между 500 и 800 вълка.

През 1998 г. популациите на вълци в планинските райони на Централна Гърция бяха определени като „строго защитен“ застрашен вид съгласно законодателството на ЕС. По време на началната фаза на защита от 1998 до 2001 г. популацията в тези райони се увеличи от приблизително 150–300 животни до 500–700. Въпреки това, през март 2025 г. вълците бяха понижени до „защитен“ статут след възстановяване на популацията в цяла Европа.

Въпреки засилените защити и нарастващия брой, наблюденията на вълци в Атина остават рядкост. Предстои да видим дали бъдещият недостиг на храна ще доведе повече вълци в крайградските райони или този инцидент ще остане изключение.