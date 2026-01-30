Зеленски за предложената среща с Путин в Москва: Все едно аз да го поканя в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди готовността си да се срещне на с руския президент Владимир Путин, за да разреши най-чувствителните въпроси, свързани с края на войната, но нарече поканата такава среща да се проведе в Москва "неконструктивна".

„Това е същото като среща с Путин в Киев. Мога да го поканя в Киев, нека дойде. Ще го поканя публично, ако реши, разбира се“, каза Зеленски пред репортери.

Коментарът му е в отговор на вчерашните изявления от представители на Кремъл. Помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков обяви, че Зеленски може да дойде в Москва, ако желае лична среща с Путин. Дипломатът акцентира, че Москва е готова да гарантира сигурността на украинския президент, както и необходимите условия за работа.

След него, поканата потвърди прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков, като подчерта, че подобна среща може да стане само в Москва. "Русия към момента предлага на украинския президент Володимир Зеленски, който изрази желание за среща с президента на Руската федерация Владимир Путин, преговори в Москва. Обсъжданията за възможността такава среща да се проведе на друга локация са неуместни", заяви Песков.

Поканите от страна на Кремъл дойдоха след като ден преди това украинският външен министър Андрий Сибига обяви, че Зеленски е готов да се срещне лично с руския си колега, за да разрешат двата най-чувствителни въпроса в мирните преговори - ''териториалният въпрос'' и работата на АЕЦ Запорожие.

Днес Володимир Зеленски подчерта, че би се съгласил на всякакъв формат за среща на ниво лидери, ако тя би помогнала за по-бързото прекратяване на войната. Той обаче заяви, че провеждането на среща в Русия или Беларус не е осъществимо, тъй като едната от тези държави „е агресорът, който започна война срещу нас“, докато другата държава съдейства за това.