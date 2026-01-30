Спасителна операция край Волос: Търси се помощ за ранен кит

Волос се намира на брега на Пагасетиския залив

Пристанищните власти в град Волос в Централна Гърция призоваха обществеността да съобщава за потенциални наблюдения на нещо, което изглежда като млад кит, забелязан в открито море, който може да е ранен и да се нуждае от помощ.

В изявление на пристанищните власти на Волос се казва, че китът е вероятно гърбат – рядък посетител в гръцките води – и може да е в опасност, тъй като е пострадал, след като се е хванал в рибарски мрежи, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Пристанищните власти призоваха екипажите на риболовни и развлекателни кораби или всеки, който забележи кита, да съобщи за наблюдението на пристанищните власти или на дружеството за защита на морските бозайници Арион, които също имат екипи, които го търсят.

Волос се намира на брега на Пагасетиския залив, който има тесен вход и максимална дълбочина от около 100 метра.

Пристанищните власти подчертаха, че в случай на наблюдение не трябва да се правят усилия за приближаване до кита, който ще се нуждае от експертно внимание.

Гърбатите китове растат до 16 метра дължина и живеят 80-90 години. Те са защитен вид в европейските морета.