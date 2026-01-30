ЕК прекрати делото срещу България за качеството на въздуха

Европейската комисия прекрати производство за установяване на нарушение срещу България във връзка с качеството на въздуха. И по-конкретно - за концентрациите на серен диоксид в него.

"България предприе мерки във връзка с превишаването на пределно допустимите стойности за серен диоксид (SO2), определени в Директивата за качеството на въздуха (INFR (2009) 2135)", съобщиха от Брюксел, припомняйки, че наказателната процедура започна през 2009 г.

През юли 2019 г. ЕК предяви иск срещу България пред Съда на ЕС. Решението на Съда от 12 май 2022 г. потвърди, че пределно допустимите стойности за SO2 в югоизточния район са били системно превишавани в продължение на няколко години след присъединяването на България към ЕС и че България не е предприела подходящи мерки, за да бъде периодът на превишаване възможно най-кратък.

След решението на Съда от 2022 г. българските органи предприеха мерки за намаляване на емисиите в югоизточната зона, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи в България. През януари 2023 г. България прие и изменения в националното законодателство, за да се предвиди предаване на данни в реално време.

След решението на Съда на ЕС българските органи приеха и други превантивни мерки – като засилен контрол и инструкции за намаляване на емисиите в случай на регистрирани превишения и неблагоприятни метеорологични условия, отбелязват от Еврокомисията.

Проверените данни за качеството на въздуха, докладвани от България, показват, че страната е постигнала съответствие с дневните и почасовите пределно допустими стойности на SO2 в продължение на три последователни години — 2022 г., 2023 г. и 2024 г.

Този резултат, заедно с мерките, предприети за постигането му, водят ЕК до заключението, че България е адресирала по подходящ начин опасенията, установени от Съда на ЕС през май 2022 г., се казва в съобщението.