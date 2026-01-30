12 държави предупреждават МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

На специална сесия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена дванадесет държави предупредиха за нарастващ риск от ядрена авария в Украйна заради продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната, съобщи ДПА.

В съвместна декларация се посочва, че ежедневните удари не само оставят милиони украинци изложени на зимния студ, но и сериозно застрашават ядрената сигурност, като приближават опасно близо възможността за инцидент в атомните електроцентрали.

Според страните атаките срещу подстанции и нарастващите щети по електропреносната мрежа подкопават безопасната работа на ядрените съоръжения, които се нуждаят от постоянен и надежден достъп до електричество. Макар атомните централи да произвеждат ток, те зависят от външно електрозахранване за охлаждането на радиоактивните материали, а при извънредни ситуации разчитат на резервни генератори.

При отказ на системите за охлаждане и неблагоприятно развитие на ситуацията съществува реален риск от ядрена авария, се посочва още в документа.

Срещата на управителния съвет на МААЕ беше свикана по инициатива на Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния и Великобритания. САЩ не се включиха в инициативата.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е помолил руския президент Владимир Путин да се въздържа за една седмица от удари по градове и енергийни обекти в Украйна заради „рекордните студове“. Към момента Москва не е потвърдила дали ще спази подобно ограничено прекратяване на огъня.