Опит за покушение срещу руски военен в Санкт Петербург

Служители на Федералната служба за сигурност на Русия са предотвратили опит за убийство на руски военен в Санкт Петербург, планиран от привърженик на Украйна, съобщават от Центъра за обществена информация на ФСБ, цитирани от руски медии.

При провеждането на операцията нападателят е бил задържан. От него е иззет пистолет Макаров с патрони и заглушител.

Според ФСБ заподозреният е влязъл в контакт чрез мрежата Telegram с украински агент и е изразил готовност да извърши терористичен акт в подкрепа на Украйна. Той е получил огнестрелното оръжие от куратор и е открил адреса на военния, подготвяйки се за убийството.

Заподозреният е направил самопризнания. Мъжът е разказал, че му е било обещано възнаграждение. Повдигнати са му обвинения за участие в терористична организация, съгласно член 205.5 от Наказателния кодекс на Русия.