Медведев: На Гутериш не е било дадено правото да тълкува Устава на ООН

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш никога не е имал правомощия да тълкува официално Устава на организацията. Това заяви Дмитрий Медведев , заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, коментирайки позицията на генералния секретар относно самоопределението на Донбас и Крим.

„Кой е дал на Генералния секретар и Службата по правни въпроси правомощието да тълкуват Устава на ООН? Само на Международния съд е специално предоставено това правомощие от член 96 от самия Устав – и то само по искане на Общото събрание или на Съвета за сигурност на ООН“, написа Медведев в Telegram. „Правото на ограничено тълкуване е предоставено и на самите държави-членки на ООН, както и на Общото събрание и Съвета за сигурност, но по въпроси от тяхната компетентност“, подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност, припомняйки, че още през 1945 г. „беше признато, че никой орган на ООН не може да даде обвързващо тълкуване на Устава за всички държави-членки“. „А къде е тук Генералният секретар?“, каза още Медведев.