Възможностите на Ми-28 осигуряват революционно подобрение на иранския флот

Снимка от Иран потвърди доставката на първия бойни хеликоптер Ми-28НЕ „Нощен ловец“ в страната, което отбелязва първия път, когато Русия доставя един от най-способните бойни самолети от всякакъв тип на южния си съсед. Самолетът беше видян в цветовете на иранските въоръжени сили, въпреки че остават въпроси дали е закупен за армията или за Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които и двете експлоатират хеликоптери за бойни цели. Заместник-министърът на отбраната на Иран, бригаден генерал Мехди Фарахи, през ноември 2023 г. потвърди плановете за въвеждане на изтребителите за превъзходство във въздуха Ми-28 и Су-35, като първите Су-35 се очаква да пристигнат преди четвъртото тримесечие на годината. Съобщава се, че три Ми-28 са пристигнали в Иран, въпреки че пълният размер на поръчката остава неизвестен, пише Military Watch Magazine.

Възможностите на Ми-28 осигуряват революционно подобрение на иранския флот, който макар и голям, е изцяло зависим от остарели конструкции от времето на войната във Виетнам, доставени от Съединените щати през 70-те години на миналия век. Самолетът е един от най-новите типове бойни хеликоптери, използвани по света, и е разработен като пряк наследник на Ми-24 от края на Съветския съюз, който се смята за еквивалент на най-способния боен хеликоптер в западния свят AH-64 Apache. Докато Съединените щати инвестираха в модернизирането на Apache, вместо в разработването на нов тип бойни хеликоптери, Русия инвестира сериозно в разработването както на Ми-28, така и на Ка-52 като чисти проекти за 21-ви век, осигурявайки им ясни предимства пред техните задгранични конкуренти.

Най-новият вариант на Ми-28, Ми-28НМ, е тестван за първи път в Сирия през 2016 г. Подобренията включват интегриране на двигатели ВК-2500П, 13% увеличение на скоростта и интегриране на нови сензори, осигуряващи кръгова видимост, както и подобрения в управлението на огъня и възможностите „въздух-въздух“. Самолетът може да носи до 16 противотанкови ракети или 80 80-милиметрови ракети и има несравними летателни характеристики, включително способност за летене назад. Възможностите на Ми-28 са били интензивно тествани в украинския театър на военните действия, докато иранските сили са натрупали опит в действие заедно с тях, когато иранските и руските сили са били разположени в Сирия, за да подкрепят усилията на сирийското правителство за борба с бунтовниците от 2015 г.

Освен операциите в Сирия, иранските сили са действали в тясно сътрудничество с иракската армия в средата на 2010-те години, по време, когато Ирак е разположил свои собствени Ми-28. Ирак и Алжир преди това са били единствените чуждестранни оператори на самолета, като по-евтиният Ми-24 е спечелил значително по-голям дял на чуждестранните пазари, като над 50 държави го експлоатират. Очакваше се ирански флот от Ми-28 да бъде разположен в подкрепа на съюзническите сили на място в Сирия, въпреки че свалянето на сирийското правителство през декември 2024 г. от подкрепяни от Запада, Турция и Израел ислямистки паравоенни групировки сложи край на подобни перспективи. Тъй като Иран е изправен пред значително по-неблагоприятна ситуация със сигурността и голяма вероятност от атаки от страна на Съединените щати, Ми-28 може да осигури ефективно средство за иранските части да противодействат на подкрепяните от Запада паравоенни групировки на място. Антиправителствени паравоенни формирования преди това са атакували широко критичната инфраструктура на Иран и неговите системи за противовъздушна отбрана, използвайки оръжия, доставени от Запада и Израел, по време на военните действия през юни.