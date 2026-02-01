Шок в Лондон: Маскирани с чук грабят бижутерски магазин посред бял ден (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Европа

Двама маскирани мъже ограбиха бижутерски магазин посред бял ден и пред очите на над десетима свидетели в престижния район Ричмънд в югозападен Лондон.

Видеозаписи, разпространяващи се в социалните мрежи, показват, че грабежът е станал преди обяд в събота. Единият от извършителите разбива бронираната витрина с огромен чук, а другият прибира бижута в раница. В това време магазинът работи и служителите напразно се опитват да попречат на бандитите, които в крайна сметка успяват да избягат пред слисаните погледи на случайни минувачи.

Потребители съобщават, че по-късно през деня магазинът е бил със заковани с дъски счупени прозорци.

Преди броени дни, в друг престижен район на британската столица, въоръжена с мачете банда, обра магазин за марката за луксозни часовници "Ролекс", отново посред бял ден. През последните месеци Лондон е обхванат от вълна от подобни престъпления. 

