Шок в Лондон: Маскирани с чук грабят бижутерски магазин посред бял ден (ВИДЕО)

Двама маскирани мъже ограбиха бижутерски магазин посред бял ден и пред очите на над десетима свидетели в престижния район Ричмънд в югозападен Лондон.
Видеозаписи, разпространяващи се в социалните мрежи, показват, че грабежът е станал преди обяд в събота. Единият от извършителите разбива бронираната витрина с огромен чук, а другият прибира бижута в раница. В това време магазинът работи и служителите напразно се опитват да попречат на бандитите, които в крайна сметка успяват да избягат пред слисаните погледи на случайни минувачи.
Потребители съобщават, че по-късно през деня магазинът е бил със заковани с дъски счупени прозорци.
Преди броени дни, в друг престижен район на британската столица, въоръжена с мачете банда, обра магазин за марката за луксозни часовници "Ролекс", отново посред бял ден. През последните месеци Лондон е обхванат от вълна от подобни престъпления.
