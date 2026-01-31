Молдова потъна в тъмнина заради срив в електромрежата на Украйна

Още по темата: Пленен украински войник: Зеленски лъже докато си пълни джобовете с пари 31.01.2026 14:11

Молдова бе засегната от масови прекъсвания на електроподаването заради сериозни проблеми в електропреносната мрежа на съседна Украйна, предаде Ройтерс.

В резултат столицата Кишинев и редица други райони в страната останаха без електричество. Според съобщение на молдовското Министерство на енергетиката, публикувано в „Телеграм“, смущенията в украинската електропреносна система са довели до спад на напрежението по една от електропроводните линии, захранващи Молдова.

Кметът на Кишинев Йон Чебан информира, че по-голямата част от районите на столицата са били без ток, като временно не са работили дори светофарите.

Проблеми с електроснабдяването са отчетени и в Украйна. Енергийната компания ДТЕК съобщи за аварийни прекъсвания в някои региони, а метрото в Киев е преустановило работа. Аварията в електропреносната мрежа е довела и до временно спиране на водоснабдяването в украинската столица, съобщиха местните власти.