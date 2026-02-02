Калин Джорджеску пред Трибунала в Букурещ: Системата се опитва да ме срине, няма да се предам

Предпочитам лош ден, отколкото скапан живот

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, на който централният избирателен орган и Конституционният съд, забраниха да се кандидатира за държавен глава, се яви в понеделник сутринта в съдебната палата в Букурещ за съдебен процес, в който оспорва решение, с което се разпорежда започването на процеса по същество по делото, в което е обвинен в легионерска пропаганда.

При напускането на Трибунала, Джорджеску ясно заяви, че подходът му няма да бъде успешен, но би предпочел "лош ден, отколкото нещастен живот".

"Справедливостта е, без съмнение, идеал, с който всички ние се съгласяваме. Само истинската справедливост може да я превърне в реалност. Системата се опитва да ме срине и вероятно днес ще отбележи мимолетен успех. Николае Йорга казваше: има успехи, които те унижават, и поражения, които те издигат. Казвам го така - щастливите хора не си губят времето да нараняват другите. Злото идва от нещастните, разочарованите, посредствените и особено завистливите. Тоест, политическата класа... Имам следното послание: Няма да се предам. Можете да ме съдите, защото не искам да разстройвам Бог. И има още нещо. Предпочитам вълчи ден, отколкото скапан живот", каза Калин Джорджеску, докато беше аплодиран от десетки поддръжници, дошли до входа на Трибунала.

Джорджеску беше изправен пред съд на 2 юли 2025 г. от Главната прокуратура, обвинен в публично насърчаване на култа към лица, виновни за извършване на престъпления на геноцид, срещу човечеството и военни престъпления, както и в публично насърчаване на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи, концепции или доктрини, в непрекъсната форма.

Делото е в предварителен състав, а на 9 декември 2025 г. Окръжен съд 1 реши, че делото по същество може да започне, след като магистрат определи, че събраните от прокурорите доказателства са законни.

В обвинителния акт се посочва, че между 16 юни 2020 г. и 16 май 2025 г. Калин Джорджеску многократно е насърчавал публично, чрез различни средства, фашистки, легионерски и ксенофобски идеи, концепции и доктрини, като например:

- масова мобилизация на нацията с цел нейното регенериране и прераждане чрез палингенеза - създаването на новия човек, под купола на православния християнски мистицизъм, включително чрез имплицитно приемане на използването на насилствени средства;

- необходимостта от появата на харизматичен, предопределен и авторитарен лидер, способен да задейства този процес;

- прекомерното възхваляване на историческото минало в контраст със сегашната ситуация, характеризираща се с дълбоко уронване на достойнството на националната общност и поставянето ѝ в сферата на статута на жертва, в резултат на действията на врагове на държавата, изкуствено идентифицирани под формата на външни държавни актьори;

- популистки ултранационализъм, основан на християнско митично ядро;

- култът към маршал Йон Антонеску, лице, окончателно осъдено за военни престъпления, възхваляващ неговата личност, представящ го като национален герой и възпроизвеждащ чрез имитация, почти до степен на идентичност, не само думите му, но и жестовете и тона му на гласа, както и изпълнението на легионерския поздрав по време на реч, произнесена пред тълпа от протестиращи срещу ограниченията, наложени в контекста на пандемията от коронавирус, организирана на Университетския площад в Букурещ на 2 октомври 2021 г.

"По-конкретно, беше отбелязано, че подсъдимият е потвърждавал с течение на времето, в интервюта, изявления или онлайн публикации, своята пролегионерска идеологическа последователност/връзки в нелегионерската среда с промоутъри на нелегионерската идеология, с цел да предизвика промяна във възприятието относно историческата рамка на Легионерското движение в опит да нормализира и съживи легионерството и историческите фигури, свързани с тази идеология, в който смисъл той е направил няколко изявления с хвалебствен/достоен за похвала характер към Корнелиу Зеля Кодряну, Йон Антонеску, Йон Моца", е твърдението на прокурорите.