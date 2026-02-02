Запасите от газ в Германия рязко намаляват на фона на лютата зима

"Зелената партия" критикува немското правителството за лоша подготовка, тъй като капацитетът на складовите помещения е спаднал до 32,9%.

Германските съоръжения за съхранение на природен газ се сринаха на фона на минусовите температури, което предизвика призиви на опозицията за спешни мерки за предотвратяване на потенциален недостиг.

Към 1 февруари 2026 г. капацитетът на складовите съоръжения е бил 32,9% – рязък спад от 56,4% към същия момент миналата година и около 57% в края на декември 2025 г. Спадът идва, тъй като германците увеличават отоплението си по време на една от най-студените зими през последните години.

Майкъл Келнер, говорителят на опозиционната Зелена партия по енергийната политика, разкритикува правителството за "лоша подготовка" и предупреди за евентуален недостиг в бъдеще. "Треперим през тази зима", каза той пред обществения оператор ARD късно в неделя, добавяйки, че министерството сега трябва да призове за икономии на газ, за ​​да се предотврати по-голяма криза, предава Anadolu Agency.

Но министърът на икономиката Катерина Райхе омаловажи опасенията относно изчерпаните резерви. "Ние следим ситуацията ежедневно – няма причина за безпокойство", каза тя в кулоарите на посещение в Саудитска Арабия. Райхе подчерта капацитета на Германия да внася втечнен природен газ от чужбина, изразявайки увереност, че страната ще премине през зимата без проблеми.

Германия се бори с устойчивите енергийни доставки, откакто прекъсна руския внос след избухването на войната между Русия и Украйна през 2022 г. Русия осигуряваше близо 55% от природния газ на Германия и 35% от суровия ѝ петрол преди конфликта.

Оттогава страната се обърна към алтернативи от Норвегия, Холандия и Белгия, но на повишени цени. Големите пристанища в Белгия и Холандия обработват пристигания на втечнен природен газ (LNG), който след това се транспортира по тръбопроводи до Германия. По-голямата част от вноса на LNG в Германия идва от САЩ.