Румъния възобновява преговорите с Германия за системите за противовъздушна отбрана IRIS-T

Букурещ възобнови преговорите с Берлин за придобиването на системи за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM, няколко месеца след като Румъния подписа рамково споразумение за 18 израелски системи SPYDER през лятото на 2025 г. Ходът идва на фона на наличието на финансиране по европейската програма SAFE, насочена към укрепване на отбранителните способности на държавите членки, съобщава Defense Express.

Придобиването на системи за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM със среден обсег се превърна в централна тема в междуправителствените дискусии между министрите на отбраната на Румъния и Германия. По време на срещата двамата официални лица обсъдиха, освен IRIS-T, и придобиването на зенитно-артилерийски системи Skyranger.

Румъния ще получи над 16 милиарда евро от програмата SAFE

Букурещ преди това беше отпуснал половината от първия транш по SAFE за пътно строителство, но сега се фокусира върху военните поръчки.

В началото на срещата германският министър Борис Писториус и румънският му колега подписаха съвместна декларация, насочена към укрепване на европейската противовъздушна отбрана в рамките на инициативата "Sky Shield". Румъния ще получи над 16 милиарда евро от програмата SAFE за тази насока. "В момента се анализира придобиването на системи като IRIS-T SLM или Skyranger", се казва в изявление на германското Министерство на отбраната.

Решението за възобновяване на преговорите по IRIS-T изненадва анализаторите в индустрията

През юли 2025 г. Румъния подписа рамково споразумение на стойност 2 милиарда евро с Rafael Israel за 18 единици SPYDER, след спорен тръжен процес, започнал през 2023 г. Европейските системи IRIS-T и VL MICA, както и южнокорейската система L-SAM (LAMD), също участваха в конкурса, припомня techrider.ro . Съобщава се, че европейските оферти са били елиминирани поради високите разходи, а южнокорейската оферта е била дисквалифицирана поради административна грешка.

Рамковият договор за SPYDER предвиждаше три вида конфигурации: шест установки SHORAD, шест установки VSHORAD и шест комбинации SHORAD-VSHORAD. Вариантите SHORAD трябваше да бъдат адаптирани за поражение на среден обсег, с интегриране на радар Leonardo и полската ракета Piorun. До момента обаче не е подписан твърд договор, което предполага, че придобиването не е напреднало отвъд фазата на рамковото споразумение.