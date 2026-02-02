Унгария заведе дело в Съда на ЕС срещу енергийните санкции срещу Русия

Унгария е завела дело в Съда на ЕС срещу забраната на Европейския съюз за доставки на енергоносители от Русия, съобщи министърът на външните работи на страната Петер Сиярто.

„Този иск следва да бъде разгледан“, се казва в изявление на Сиярто, разпространено от унгарското външно министерство.

Сиярто заяви още, че Съветът на ЕС няма правомощия да налага подобни ограничения, тъй като в основните договори на Европейския съюз ясно е записано, че всяка държава членка има право самостоятелно да определя своята енергийна политика, включително избора на доставчици и източници на енергоносители.

„В Европейския съюз действа и принципът на енергийната солидарност, който означава, че енергийните доставки за държавите членки трябва да бъдат сигурни. Очевидно е, че решението на Брюксел нарушава този принцип, поне по отношение на Унгария“, подчерта унгарският външен министър.

По-рано правителството в Будапеща обяви, че заедно със Словакия ще оспори в съда решението на Съвета на ЕС за забрана на доставките на руски газ. Унгарските власти нееднократно са заявявали, че страната засега не може да се откаже от руските нефт и газ, доставяни по силата на дългосрочни договори.