Лондон отговори на Москва, изгони руски дипломат от страната

Правителството на Великобритания отнема акредитацията на служител от руското посолство в Лондон. Това се посочва в официално изявление на британското външно министерство.

„Днес предприемаме ответни действия, като отнемаме акредитацията на руски дипломат“, се казва в съобщението. Решението е взето в отговор на изгонването на британски дипломат от Москва.

От Министерството на външните работи на Обединеното кралство заявиха още, че всякакви допълнителни действия от страна на Русия ще бъдат разглеждани като ескалация и ще получат „адекватен и пропорционален отговор“.

На 15 януари руското външно министерство съобщи, че Москва е обявила за персона нон грата служител на британското посолство, като мотивът е принадлежността му към британските разузнавателни служби. Дипломатът е получил срок от две седмици да напусне страната.

От руската страна тогава предупредиха, че при предприемане на допълнителни мерки от Лондон Русия ще отговори огледално, като подчертаха, че няма да толерират дейност на чужди спецслужби под дипломатическо прикритие на своя територия.