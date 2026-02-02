Добивът на газ от европейските газохранилища достигна третото най-високо ниво в историята през януари

Добивът на газ от европейските подземни хранилища (ПГХ) през януари показа третото най-високо ниво, откакто започнаха да се водят записи, при температури под нулата, според изчисления на ТАСС, базирани на данни от Gas Infrastructure Europe (GIE).

Изтеглянето на газ от европейските хранилища през януари възлиза на 23,9 милиарда кубически метра. Това е третото най-високо ниво от януари 2017 г. (25,38 милиарда кубически метра) и януари 2021 г. (25,39 милиарда кубически метра). Междувременно, инжекциите в подземни хранилища за газ достигнаха десетгодишно дъно от 723 милиона кубически метра.

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В края на януари 2026 г. европейските подземни хранилища за газ бяха запълнени само на 41,13% (15,89 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години), в сравнение с 53,6% през предходната година. Причината за тази динамика беше рязкото застудяване в Европа, което принуди страните от региона да прибегнат до рекордно потребление на газ за последните пет години.

До края на януари тази година в подземните газохранилища в ЕС са съхранявани 45,5 милиарда кубически метра газ. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври 2025 г. страните от ЕС са изтеглили приблизително 51 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (нетната разлика между обемите на добив и инжектиране) е над 46 милиарда кубически метра, или 85% от обема, инжектиран през лятото.