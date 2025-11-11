Още по темата: Лавров: Европа се готви за война 28.10.2025 16:13

ЕС трябва да поеме отговорност за поведението на балтийските държави

Балтийските страни се опитват да провокират Русия да се позове на член 5 от Вашингтонския договор за колективна отбрана с началото на сериозни военни действия. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в хибридно интервю за руски медии.

„Те са натоварени със задачата да извършат колкото се може повече гнусни действия в отношенията с Руската федерация. И едновременно с това се опитват да провокират Русия да предприеме действия, които след това ще се опитат да продадат на Вашингтон, предимно като основание за започване на сериозни военни действия по член 5 от Вашингтонския договор“, каза той.

По думите му, Европейският съюз (ЕС) трябва да обмисли отговорността си за поведението на балтийските държави и задълженията си по отношение на транзита през Калининград.

„В края на краищата, колективните транзитни задължения не са само задължения на Литва, те са задължения на Европейския съюз“, каза той. „Следователно, Европейският съюз, разбира се, трябва да обмисли отговорността си за поведението на своите неконтролируеми хора.“