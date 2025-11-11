Русия твърди, че е превзела нефтен склад в Купянск

Руските сили са навлезли дълбоко в украинския град Купянск и са се насочили на юг, за да превземат няколко жп гари. Това съобщи руски командир на място, цитиран от "Ройтерс".

Командирът, който се представи с позивната си "Ловец" като командващ щурмовия отряд на 1486-ти мотострелков полк на Русия, заяви, че силите му са поели контрол над нефтен склад в източния край на Купянск.

Във видеоизявление, издадено от Министерството на отбраната, той посочва, че силите му са поели контрол и над няколко жп гари по железопътната линия до Купянск Възлов - селище, което се намира на около 6 км южно от центъра на самия Купянск.

"Руските сили се опитват и да прочистят жп гарата в близкото селище Купянск-Сортувален", добави той.

Руските военни блогъри публикуваха непроверено видео, показващо руски войски, движещи се по път, обвит в мъгла. На кадрите се виждат мотоциклети и различни превозни средства, много от които без врати и прозорци, с войници, седящи дори върху покривите. В близост е забелязан и дрон.

Главнокомандващият армията на Украйна Олександър Сирски заяви, че Русия е концентрирала около 150 000 войници за операцията за превземане на Покровск, включително механизирани групи и бригади от морска пехота. Той подчерта, че украинските сили използват застроените градски райони, за да забавят напредъка на руските войски и да се противопоставят на саботажни подразделения.