ФСБ: Великобритания и Украйна се опитаха да отвлекат МиГ-31, въоръжен с "Кинжал"

Руските въоръжени сили са нанесли удари с хиперзвукови ракети „Кинжал“ по главния център за радиоелектронно разузнаване на Главното управление на разузнаването на украинското министерство на отбраната и по военновъздушната база в Староконстантинов. Това съобщи Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, цитирана от руските медии.

По данни на ФСБ, ударите са били ответна мярка след „провокация от страна на Киев“, свързана с опит за отвличане на руски изтребител МиГ-31, въоръжен с ракета „Кинжал“.

Според руската спецслужба, украинската и британската разузнавателни служби са планирали операция по вербуване на руски пилоти, като им били обещавани до три милиона долара и гражданство на западна държава. Планът предвиждал щурманът на самолета да убие или упои пилота при опит за отвличане на самолета. След това машината трябвало да бъде насочена към района на база на НАТО в румънската Констанца, където да бъде свалена от противовъздушната отбрана – сценарий, който Москва определя като „провокация с непредвидими последици“.

ФСБ твърди още, че в операцията са участвали служители на разследващата организация Bellingcat, а един от руските пилоти разказал, че през миналата година е бил потърсен от човек, представил се като Сергей Луговски – журналист от Bellingcat, който му предложил пари за „военни консултации“. Пилотът отказал, подозирайки, че целта е била неговото компрометиране.

Руският държавен телевизионен канал „Россия 24“ публикува и аудиозапис, за който се твърди, че съдържа инструкции от украински разузнавач към пилота как да извърши отвличането – включително указания за височината и скоростта на полета.