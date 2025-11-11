Новият руски Ми-38Т дебютира на международния пазар с доставка за Мианмар

Ми-38Т извърши първия си полет през юли 2017 г.

Военновъздушните сили на Мианмар станаха първият чуждестранен оператор на новия руски транспортен хеликоптер Ми-38Т и въведоха в експлоатация три от тях на 7 ноември, заедно с два китайски транспортни самолета Y-8F-200W, пише Military Watch Magazine.

Очаква се тези поръчки значително да подобрят логистичните възможности. Въоръжените сили на страната в момента участват в продължителна антибунтовническа кампания срещу паравоенни групировки, подкрепяни, финансирани и въоръжени от множество страни в западния свят, като усъвършенстваните възможности на ВВС за въздушен транспорт осигуряват на силите им значително предимство. Разработката на Ми-38 започна в последните години на Съветския съюз, но работата по него се забави поради разпадането на суперсилата. Той беше замислен като наследник на Ми-8/17, който в момента е най-широко използваният тип военен хеликоптер в света. Произведени са по-малко от две дузини самолети, като в резултат на това самите руски въоръжени сили продължават да разчитат в голяма степен на Ми-8.

Ми-38Т извърши първия си полет през юли 2017 г. и е проектиран да побере до 40 пътници. Поръчките на самолета от Мианмар отразяват част от по-широко укрепване на отбранителните връзки между държавата от Югоизточна Азия и Русия, като други големи поръчки варират от изтребители Су-30СМ до боеприпаси за сухопътните сили на страната.

Непотвърдени съобщения сочат, че през 2022 г. Русия е закупила обратно артилерийски снаряди, продадени преди това на страната, поради вътрешен недостиг, който по-късно е бил запълнен с поръчки от Северна Корея. След като е направил поръчки за руски учебни самолети Як-130 за оборудване на ВВС на Мианмар, посланикът на страната в Русия Ко Ко Шейн през 2019 г. подчерта, че страната му може да се интересува от придобиване на изтребители от пето поколение Су-57. По-старите варианти на руския среден изтребител от четвърто поколение МиГ-29 в момента формират гръбнака на военновъздушните сили на страната, заедно със Су-30СМ и китайския JF-17.