Украйна порази руска петролна рафинерия

Предприятието се намира в Саратовска област

Украинските въоръжени сили обявиха, че през нощта са поразили петролна рафинерия в руската Саратовска област, съобщи агенция „Укринформ“.

„За да бъде намален военно-икономическият потенциал на руския агресор, през нощта на 11 ноември частите на украинските сили за отбрана нанесоха удар по Саратовската петролна рафинерия, която произвежда над 20 вида петролни продукти и обслужва нуждите на руската армия“, се посочва в изявлението.

Освен това украинските сили са атакували петролен терминал във Феодосия, на Кримския полуостров, както и няколко военни обекта в окупираната Донецка област.

По данни на руските власти при атаката в Саратов е пострадала една жена, а ударните вълни са счупили прозорците на няколко частни имота, съобщи губернаторът на региона Роман Бусаргин.