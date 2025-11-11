Руски сили нахлуха в Покровск в стил „Лудия Макс” (ВИДЕО)

Още по темата: Стратегическият украински град Покровск: Защо Русия настоява да го превземе 05.11.2025 10:34

Москва и Киев дават различни версии за битката за Покровск

Русия заяви, че нейните сили са навлязли по-дълбоко в източните украински градове Покровск и Купянск във вторник, като едно видео показва руски войници, нахлуващи в Покровск на мотоциклети и дори на покривите на разбити коли и ванове, съобщава Reuters.

Москва твърди, че превземането на Покровск, наречен от руските медии „вратата към Донецк“, ще ѝ даде платформа за настъпление на север към двата най-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол – Краматорск и Славянск.

‼️ Mad Max Column… footage of the evil 🧌 Moscow horde entering and arriving in #Pokrovsk from the Donetsk side… pic.twitter.com/NEjh4eeHFw — Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) November 10, 2025

Русия заплашва Покровск от повече от година, като използва маневра с клещи, за да се опита да го обкръжи и да заплаши линиите за снабдяване, вместо смъртоносните фронтални атаки, които използва, за да превземе град Бахмут през 2023 г.

Украинската армия заяви, че около 300 руски войници са в Покровск и че Москва е засилила усилията си да вкара повече войски през последните няколко дни, използвайки гъстата мъгла за прикритие.

Руски военни блогъри публикуваха във вторник видео, на което се вижда как руски войски навлизат в Покровск по път, обгърнат от мъгла, а според някои потребители на Telegram сцените приличат на кадри от екшън филма „Mad Max“ от 1979 г., който се развива в пост-апокалиптичен пейзаж.

Москва и Киев дават различни версии за битката за Покровск: Москва от дни твърди, че градът е обкръжен, докато Киев отрича, че Москва контролира града, и в понеделник заяви, че все още е в състояние да снабдява съседния Мирноград.

Открити карти на бойното поле от двете страни показват, че Русия е изпълнила маневра с клещи около града и е близо до затварянето му, въпреки че Киев е контраатакувал около град Добропилия.

В интервю за New York Post най-висшият военен командир на Украйна, Олександър Сирски, заяви, че Русия е концентрирала около 150 000 войници в офанзива за превземане на Покровск, като част от настъплението са механизирани групи и морски бригади.

Русия заяви, че нейните сили са поели пълен контрол над източната част на Купянск в украинската област Харков и активно напредват на северозапад и изток от Покровск. Русия също така заяви, че нейните войски са поели контрол над селището Новоуспеневске в югоизточната област Запорожие.