Елеонора Митрофанова: България създава опасен прецедент с „Лукойл“

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова определи действията на българските власти спрямо „Лукойл“ като „прибързани и правно съмнителни“. Коментарът тя направи в интервю за руската държавна информационна агенция ТАСС.

„Ситуацията с „Лукойл“ е много сериозна и тревожна. Компанията се опитваше да продаде европейския си холдинг, което би бил най-добрият вариант, но сделката пропадна. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, така че България бърза да извади рафинерията от своята юрисдикция“, посочи Митрофанова.

Руският дипломат добави, че „набързо в петък“ е приет закон за назначаване на особен управител на рафинерията в Бургас, като от момента на назначаването му настоящото ръководство на „Лукойл Нефтохим“ губи правото си да взема управленски решения.

„Засега това изглежда като закон за отчуждаване на собственост. Българите поемат много рисков курс и създават опасен прецедент“, заяви Митрофанова.

Тя подчерта, че рафинерията в Бургас е една от най-модерните в Европа, осигурява около 80% от вътрешното потребление на горива и изнася за съседните страни.

„Всякакви прекъсвания в дейността ѝ могат да имат сериозни последствия и да предизвикат горивна криза. С оглед на предстоящия преход към еврото, страната може да се изправи пред икономически и политически трудности“, добави руският посланик.

Митрофанова уточни, че „Лукойл“ е частна компания и работи в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.