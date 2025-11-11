Украйна атакува руска рафинерия край границата с Казахстан (ВИДЕО)

Украински дронове нападнаха петролна рафинерия в руската Оренбургска област, която се намира край границата с Казахстан, на 1500 километра от украинска територия.

Украинската армия потвърди, че е атакувала рафинерия в град Орск, а губернаторът на Оренбург Евгений Солнцев написа в Telegram за удар по „едно от индустриалните съоръжения на региона“.

„В помещенията са забелязани експлозии и пожар. Според предварителната информация е ударено едно от съоръженията за първична преработка на петрол“, се казва в изявлението.

Атаката срещу „Орскнефторгсинтез“ е извършена с няколко дрона, уточни телеграм каналът „Астра“.

Заради заплахата от дронове властите са наредили затваряне на летищата в Орск и Оренбург. Сигнал за въздушна тревога е прозвучал и в Новотроицк.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е свалило един дрон, но местните власти повече не коментираха последиците от атаката.

Орската петролна рафинерия беше атакувана и на 3 октомври, като това бе първото известно нападение срещу това съоръжение, отбелязва Укринформ.

„Орскнефтеоргсинтез“ е една от най-големите рафинерии в Русия и е част от холдинговата компания ForteInvest (собственост на Safmar Group на милиардера Михаил Гуцериев). Рафинерията в Орск има годишен капацитет за рафиниране на петрол от 6,6 милиона тона. Рафинерията включва четири първични инсталации за преработка на суров петрол, както и оборудване за каталитично реформиране и хидротретиране на керосин и дизелово гориво. Заводът произвежда приблизително тридесет вида продукти, включително моторен бензин, смазочни материали, реактивно гориво, битум и мазут.