Руският външен министър Сергей Лавров оцени състоянието на архитектурата на сигурност в Евразия на Международната конференция за евразийска сигурност в Минск, говорейки за "агресивните планове на Запада“, разширяването на НАТО, перспективата за решение на конфликта в Украйна и отношенията с Вашингтон, предават руски медии.

Лавров предупреди, че Русия няма да позволи Европа да се превърне във "вражда на НАТО“, обвинявайки западните страни, че се "подготвят за нова голяма ескалация“, съобщава агенцията.

Според него Европа не крие подготовката си за нова голяма война. Той заяви, че Алиансът умишлено "разширява дейността си към Арктика и Тихия океан“, за да сдържи Китай и да изолира Русия.

"Много пъти сме казвали, че никога не сме имали и нямаме намерение да атакуваме която и да е настояща държава членка на НАТО или ЕС. Готови сме да включим тази позиция в бъдещите гаранции за сигурност за тази част на Евразия, но лидерите на ЕС избягват да разглеждат тези бъдещи гаранции на наистина колективна основа“, казва Лавров, позовавайки се на споразуменията между Франция и Великобритания за координация на ядрените сили и споразумението Лондон-Берлин за военно сътрудничество като доказателство за милитаризацията на Европа.

Агенцията припомня, че през юли Франция и Великобритания се споразумяха да координират ядрените си сили и създадоха "своеобразно Съглашение“ за разработване на ракетни системи. Междувременно Лондон и Берлин подписаха споразумение за военно сътрудничество и наскоро започнаха да говорят за добавяне на ядрено измерение към него.