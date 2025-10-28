Изцяло без вносни части: Руският пътнически самолет MC-21 извърши тестов полет

Русия прави още една крачка в усилията си да постигне независимост от западните производители в производството на самолети. Във вторник втори прототип на пътнически самолет за средниразстояния MC-21, изработен изцяло от руски компоненти, излетя за тестов полет, съобщи руското министерство на промишлеността, предава n-tv.

Полетът е започнал от самолетостроителния завод в Иркутск. При него са били тествани новопроизведените в Русия бордови системи и турбовентилаторни двигатели РД-14. Според Русия, MC-21 с около 175 места ще замести в бъдеще самолетите на западните производители Airbus и Boeing.

Руската самолетна индустрия обаче се сблъсква с препятствия. Поради западните санкции и високите лихви до август беше доставен само един от 15-те самолета, планирани за тази година. Според вътрешен източник първата версия, изработена изцяло от руски компоненти, е по-тежка, има ограничен обхват и по-висока консумация на гориво, което кара авиокомпаниите да се колебаят. Сроковете за доставка са отлагани многократно.