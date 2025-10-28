Пореден инцидент? Блогъри съобщават, че руският Ка-52 „Алигатор“ е паднал

Ранните часове в понеделник донесоха съобщения в руските военни Telegram-канали, сред които и „Fighterbomber“ — твърдят, че боен хеликоптер Ка-52 „Алигатор“ е катастрофирал и екипажът е загинал, предаде Kyiv Post.

Нито причината, нито точното място на инцидента са уточнени. Няма потвърждение, че вертолетът е бил свален от Въоръжените сили на Украйна, а руското министерство на отбраната към момента не е направило официално изявление.

Ка-52 е двуместен боен хеликоптер — развитие на Ка-50 „Черна акула“ — който е в серийно производство от 2011 г. и през 2023 г. беше оценяван на около 16 млн. долара. Хеликоптерът изпълнява задачи за разузнаване, координация на бойното поле и удари по наземни и въздушни цели; екипажът може да действа денем и нощем, при различни метеорологични условия, със скорости до 300 км/ч. Ка-52 е въоръжен с 30-мм оръдие 2А42 и носи както управляеми, така и неуправляеми боеприпаси.

По данни от различни източници, през периода на военните действия Русия е загубила над 60 хеликоптера Ка-52 — унищожени или повредени в боеве, при удари по летища, пилотски грешки или технически аварии. В началото на конфликта наличният парк бе около 90 машини.

Военни коментатори посочват, че старият проект и промени в начина на експлоатация могат да правят Ка-52 по-уязвим към съвременни средства за ПВО. Отделно, според наблюдения, някои екипажи имат недостатъчна практика при летене на много ниска височина и високи скорости — тактики, които намаляват вероятността от откриване и поразяване от противникови системи.