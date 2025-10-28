Водещ руски банкер предупреждава: Москва води погрешна икономическа битка

Демографският натиск в Русия вече нарушава икономиката ѝ

Войната на Русия срещу инфлацията може да заслепи политиците за един много по-голям проблем – забавения растеж. Икономическият растеж зависи от производителността на труда и заетостта, но и двете са под натиск, пише Business insider.

Високопоставен руски банкер заяви, че страната трябва да привлече квалифицирани специалисти от чужбина, за да остане конкурентоспособна.

Руските политици са толкова фиксирани върху инфлацията, че пропускат по-голямата картина, заяви миналата седмица един от най-влиятелните банкери в страната.

„Напоследък сме толкова фокусирани върху борбата с инфлацията, че донякъде сме забравили за икономическия растеж. Без икономически растеж няма да има нищо. Няма да можем да решим социалните проблеми или каквото и да било друго“, заяви Герман Греф, главен изпълнителен директор на Сбербанк, пред Държавния съвет на Русия по демографска и семейна политика. „Целият икономически растеж зависи от два фактора: производителността на труда и броя на заетите лица“, заяви Греф, който беше министър на икономиката на Русия от 2000 до 2007 г.

Но и двата стълба са под натиск.

„По принцип това е постижимо, ако започнем активно да използваме изкуствен интелект, роботика и всички други нови технологии, но това изисква значителни инвестиции и сериозен ангажимент към образованието, науката и т.н.“, каза Греф.„Това обаче ще бъде трудно да се постигне, като се има предвид недостигът на капитал и високите лихвени проценти, които имаме днес."

Коментарите на Греф бяха направени преди централната банка на Русия да намали основния лихвен процент с 50 базисни пункта до 16,5% в петък.

Бизнес лидерите се противопоставят на строгата парична политика на централната банка, като твърдят, че изключително високите разходи по заемите задушават кредитирането и инвестициите. Банката защитава позицията си, като твърди, че високите лихви са необходими за ограничаване на инфлацията, която през третото тримесечие беше около 6,4%.

Греф прогнозира, че растежът на БВП на Русия през следващите две години ще се движи между 1% и 1,5%, а растежът през тази година може да спадне до едва 0,8% — значително по-ниско от отбелязания през миналата година ръст на БВП на Русия от 4,3%.

По-рано този месец един от водещите руски бизнес лидери предупреди, че икономиката на страната е забавила темпото си до степен, която може да застраши способността ѝ да покрива нарастващите разходи за отбрана, сигурност и социални нужди.

Намаляваща работна сила

Русия е изправена пред задълбочаваща се демографска криза, като се очертава недостиг на работна ръка, който може да достигне почти 11 милиона работници до 2030 г., заяви през юли руският министър на труда Антон Котяков.

Goldman Sachs предупреждава за „растеж без работни места“ в САЩ, тъй като изкуственият интелект стимулира производството, но не и работните места

Войната в Украйна само влоши проблема, тъй като жертвите на бойното поле и масовото изселване на млади професионалисти изчерпват работната сила на страната.

Русия разчита на чуждестранни работници, главно от Централна Азия, за да запълни недостига на работна ръка, но Греф заяви, че страната „се ангажира с негативна селекция“.

„Ние привличаме предимно нискоквалифицирана работна ръка, докато сами губим висококвалифицирани специалисти“, каза той, призовавайки Москва да привлича активно квалифицирани професионалисти от чужбина и да предлага стимули за чуждестранните висшисти да останат в Русия.

Демографският натиск в Русия вече нарушава икономиката ѝ, като поддържа безработицата ниска – около 2,1%, и подхранва инфлационния натиск чрез бърз ръст на заплатите.

Бизнесът вече се бори да се справи. Работодателите все по-често наемат пенсионери и тийнейджъри, за да запълнят недостига на персонал в икономика, нарушена от военните разходи.

Руският президент Владимир Путин превърна растежа на населението в национален приоритет, наричайки го въпрос на „етническо оцеляване“ и призовавайки жените да раждат до осем деца.

През 2024 г. ражданията в Русия са спаднали до 1,22 милиона – най-ниското ниво от 1999 г. насам, докато смъртните случаи са се увеличили до 1,82 милиона, според данни на правителството.