Не всички въпроси могат да бъдат решени само от доброволци

Русия трябва да използва цялата държавна мощ, за да помогне на Курската област, където не всички въпроси могат да бъдат решени само от доброволци. Това каза Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност и председател на партия „Единна Русия“, по време на среща с доброволци в Курска област, съобщават руски медии.

„Всъщност има много проблеми. И не всички от тях, разбира се, могат да бъдат решени чрез доброволчески усилия. Тук трябва да се приложи пълната мощ на руската държава. Разбираме това. Но отвъд държавата все още има зов на душата и затова сме тук“, каза Медведев.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и председател на партия „Единна Русия“ Дмитрий Медведев отбеляза, че Курската област е „епицентърът на болката и натрупаните проблеми“, изискващи вниманието на държавата и доброволците.

По време на среща с доброволци, един от участниците се обърна към Медведев с молба да се обмисли разширяване на практиката за създаване на доброволчески лагери в Иркутска област на постоянна основа за оказване на незабавна помощ на населението. Медведев подчерта, че такива лагери трябва да се създават въз основа на реалните нужди на регионите.

„Ясно е, че в момента тук, в Курската област, е епицентърът на болката и натрупаните проблеми. И ние трябва да работим тук“, каза Медведев.

Той отбеляза също, че в Русия редовно се случват природни бедствия.

„Познавам добре Иркутска област. Често имаме пожари и редица други проблеми. Регионът е обширен и богат, но в същото време има и своите проблеми. Затова, ако регионалните власти решат да използват доброволчески ресурси, мисля, че ще откликнем“, добави Медведев.