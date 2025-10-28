Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Германски медии разкриват, че Русия вероятно използва потъналия преди повече от 30 години ферибот „Естония“ като база за подводен шпионаж. Катастрофата с кораба, станала на 28 септември 1994 г., остава най-тежката следвоенна морска трагедия в Европа, при която загиват 852 души, пише Deutsche Welle.

Останките на ферибота лежат на около 80 метра дълбочина и 35 километра югоизточно от финландския остров Утьо, а достъпът до тях е забранен със споразумение между Швеция, Естония и Финландия, подписано година след инцидента.

Разследването на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг“ сочи, че руските военни вероятно са използвали останките за тренировки по подводни операции и за инсталиране на шпионски уреди.

Според информация от НАТО по ферибота са били разположени устройства, които позволяват прецизно насочване на подводни дронове и събиране на данни за военни кораби и подводници на алианса. Местоположението на „Естония“ между Швеция, Финландия и балтийските държави е стратегическо за тайно наблюдение, а забраната за гмуркане позволява руските части да действат практически необезпокоявани.

Отговорността за подобни подводни операции в Русия носи Главното управление за дълбоководни изследвания (ГУГИ), известно с тайнствената си дейност още от 60-те години. То не е част от Военноморския флот, а директно подчинено на Министерството на отбраната и разполага със специални кораби, мини подводници, подводни роботи и мощни сонари. ГУГИ използва тези ресурси, за да събира данни за чужди военни кораби и подводници, включително чрез подводни микрофони, а кораби като „Янтар“ се смятат за централни в тези шпионски операции.

Според западни експерти Русия прилага подобни системи не само в Арктика, където е изградена подводната система „Хармония“, но вероятно и на други стратегически места, включително останките на „Естония“.

Преди години в района са откривани подводни сензори, а Литва официално съобщи през 2024 г. за намерен хидроакустичен сонар от руски тип, като подобни устройства са били откривани и в Латвия, Великобритания и Ирландия. Тези данни засилват подозренията, че потъналият ферибот може да е бил използван за тайни шпионски цели от Москва.