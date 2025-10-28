Русия внедрява паяк-робот в проекти за ядрена енергия

Ядрена енергия сега проследява най-новите развития в областта на ядрената енергия в технологиите, дипломацията, индустриалните тенденции и геополитиката.

Унгария обяви планове да започне преговори със Съединените щати за закупуване на ядрено гориво, като част от по-голямо усилие да отговори на нарастващите енергийни нужди и да разнообрази доставките си. Унгарското правителство беше критикувано за продължаващите си енергийни покупки от Москва, въпреки натиска на Европейския съюз (ЕС) за стратегическа автономия и енергийна сигурност. В момента атомната електроцентрала в Пакш, която експлоатира четири руски реактора VVER 440, се снабдява с руско гориво, пише The National Interest. Макар Будапеща да планира да продължи тези покупки, тя търси алтернативи – през октомври миналата година подписа договор с френската компания Framatome за доставки на ядрено гориво за централата в Пакш, които ще започнат през 2027 г. Сега унгарският външен министър Петер Сийярто се среща с Министерството на енергетиката (DOE) и Westinghouse, за да проучи нови възможности за доставки на гориво за разширяващата се ядрена програма на Унгария. Това се основава на писмо за намерение, подписано по-рано тази година от унгарската ядрена компания Hunatom и полската Synthos Green Energy за сътрудничество при изграждането на до десет малки модулни реактора (SMR) BWRX-300 – проект, разработен от американската компания GE Vernova. Евентуална сделка за гориво с САЩ, в допълнение към това сътрудничество в областта на SMR, би могла да укрепи отношенията между САЩ и Унгария и да привлече Унгария към американските ядрени технологии.

Новият министър-председател на Япония, Санае Такаичи, ще продължи да настоява за увеличаване на капацитета на Япония за ядрена енергия и други възобновяеми енергийни източници. Въз основа на подхода на бившия министър-председател Шигеру Ишиба за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и рестартиране на реакторите, Такаичи ще се опита да ускори възстановяването на атомните електроцентрали, за да намали зависимостта на Япония от скъпия внос на енергия. Вносната енергия осигурява приблизително две трети от електроенергията в Япония и е основен източник на инфлация, което подкопава подкрепата за Либерално-демократичната партия и бившия премиер Ишиба. По време на предстоящото посещение на президента Доналд Тръмп в Япония се очаква двете страни да подпишат споразумение за сътрудничество в областта на съвременните технологии, включително ядрената енергия и изкуствения интелект (AI). Очаква се японското правителство да предложи и други енергийни покупки, като втечнен природен газ, по време на визитата. Въпреки това, проядрената програма на Такаичи среща местна съпротива. Токийската електрическа компания (TEPCO) планира да възобнови работата на централата Кашивазаки-Карива, една от най-големите атомни електроцентрали в света, но възобновяването й остава затруднено от обществената съпротива, въпреки отмяната на забраната за експлоатация през 2023 г. Японската ядрена регулаторна агенция по-рано забрани на TEPCO да експлоатира съоръжението поради опасения за безопасността. Въпреки че забраната за експлоатация беше отменена, TEPCO все още се нуждае от одобрение от префектура Ниигата, град Кашивазаки и Карива. Такаичи ще се изправи пред предизвикателството да промени общественото мнение относно ядрената енергия, като се има предвид скептицизмът на обществото, който все още хвърля сянка върху възстановяването на ядрената енергетика в Япония дори четиринадесет години след Фукушима.

Арканзас обмисля нова атомна електроцентрала

Арканзас направи първата стъпка към разширяване на портфолиото си в областта на ядрената енергия. Правителството ангажира базираната в Мериленд Excel Services Corporation да проведе десетмесечно проучване за осъществимостта на потенциалното развитие на ново производство на ядрена енергия в Арканзас. Проучването ще оцени икономическите, екологичните и трудовите последици от въвеждането на съвременни ядрени технологии и ще оцени местоположението и безопасността. Проучването ще разгледа и различни варианти за реактори, включително големи реактори, SMR и микрореактори. В момента Арканзас разполага с два реактора с налягане в централата Arkansas Nuclear One, която доставя приблизително 24% от електроенергията на щата. Макар проучването за осъществимост да не гарантира ново строителство, то засилва нарастващия импулс сред щатите в САЩ да насърчават ядрената енергия, особено в светлината на нарастващото търсене на електроенергия от изкуствения интелект.

Русия внедрява роботика в ядрени енергийни проекти

Русия подобрява ефективността си в ядреното строителство чрез пускането на нова „паякова“ роботизирана система. Роботът, пуснат от инженерния отдел на "Росатом", е проектиран да извършва ултразвукови проверки на заварени съединения с дебелина до 30 сантиметра в ядрени реактори. Досега той се е оказал до три пъти по-бърз от предишните методи, използвани от "Росатом". Компанията твърди, че той може да се използва в строителството, инспекциите и извеждането от експлоатация и е новаторски, защото роботът може да се използва за достигане на различни ъгли и труднодостъпни места. Тази нова високотехнологична програма ще позволи на "Росатом" да подобри контрола на качеството и да съкрати сроковете за строителство, което е важно подобрение за сектор, който често се сблъсква с забавяния и високи разходи. Прилагането на съвременна роботика в строителството на ядрени енергийни съоръжения вероятно ще укрепи производствените услуги на Русия, като й даде предимство като доставчик на високотехнологична ядрена инженерна технология и повиши летвата за другите износители на ядрена енергия. За страните, които търсят съвременни системи, възможността да инспектират, пускат в експлоатация и поддържат реактори с помощта на най-съвременна роботика може да наклони везните в полза на руските оферти – особено на пазари, където местните кадри са ограничени или все още не съществуват в широк мащаб.

Емили Дей е опитен изследовател, писател и редактор с опит в областта на геополитиката, ядрената енергетика и глобалната сигурност.