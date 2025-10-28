Сателитни снимки показват, че Русия е построила укрепени хангари за дронове в Курска област

Руските войски са построили укрепени хангари за безпилотни летателни апарати на авиационната база "Халино'' в Курска област. Сателитни снимки на тези хангари са публикувани от проекта "Стратегическа авиация''.

На снимките се вижда, че на територията на летището са построени голям брой защитени укрития за авиационна техника.

Анализаторите добавят, че към 26 октомври извън хангарите са се намирали само един МиГ-29 и хеликоптер Ми-8.

"Към 26.10 (дата на снимката) извън хангарите на летището се намираха 1 х МиГ-29 и 1 х Ми-8. В близост до самото летище могат да се видят средства за противовъздушна отбрана и вероятно пускова установка за изстрелване на ударни дрона".

"По време на ракетния обстрел на 28 септември противникът е използвал 2 ракети "Бандерол" от управляемия дрон "Орион", който е излетял от това летище".

"В момента тези дрона се намират в хангари, тъй като цената им е почти колкото на реактивен самолет или една трета от цената на МиГ-29. В хангарите вероятно се намират и руски ударни дрона, които само за няколко минути се доставят до пусковата установка и се изстрелват по Украйна".