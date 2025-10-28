Кремъл обяви, че бойци на фронтовата линия в Украйна, които говорят чужди езици, ще бъдат „унищожавани“, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Според Кремъл руските войски редовно чуват английски, френски и други езици, говорени от бойци на украинска територия.

„Нашите военни постоянно чуват чужди езици на фронта, тези чужденци са там и ние ги унищожаваме. Нашите войски ще продължат да си вършат работата", обясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Москва отдавна твърди, че военни от НАТО присъстват в Украйна, въпреки че Алиансът воден от САЩ отрича да има разположени бойци в страната, посочвайки, че предоставя само подкрепа и обучение. Американските медии съобщават, че разузнавателни агенции на САЩ и водещи европейски държави имат значително присъствие в Украйна.

Песков добави, че Русия не може да оцени мирните преговори с Украйна, тъй като Киев е преустановил комуникацията и отказва да отговаря на въпроси от руска страна.

По отношение на енергийния сектор, Песков коментира изявленията на американския президент Доналд Тръмп за спиране на покупките на руски петрол. Той отбеляза, че всяка държава сама ще реши дали да продължи да купува руски енергийни продукти, тъй като стратегическите суровини са „с най-високо качество и на най-конкурентна цена“.