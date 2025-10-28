Сергей Шойгу: Украинските дронове не могат да дестабилизират Русия

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви, че украинските безпилотни апарати причиняват известни повреди по енергийната инфраструктура на страната, но щетите не са сериозни и не засягат стабилността на системата, съобщават руски медии.

„Да, има повреди, но те се отстраняват бързо. Тези атаки не могат да доведат до сериозена дестабилизация на страната — нито по отношение на горивата, нито на реколтата, нито на отоплителния сезон“, каза Шойгу пред журналисти.

По думите му целта на Украйна е да предизвика паника и недостиг на ресурси.

„Идеята е да се създаде дефицит, да се посее паника, да се провали земеделската и отоплителната кампания“, допълни той.

Шойгу подчерта, че Русия разполага с „огромен потенциал и сериозни резерви“, които гарантират стабилността на енергийната и икономическата система.