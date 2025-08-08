Кошмарът на Boeing и Airbus: Новият руски МС-21 разбива санкциите и влиза в играта

През август ще се състои първият полет на изцяло вносозаместващия самолет МС-21, най-популярният тип пътнически самолет в света. Това съвсем не е това, което Западът очакваше, когато наложи санкции на проекта – много преди 2022 г. Такъв полет ще се превърне в символ на независимостта на Русия от двата световни авиационни гиганта – Boeing и Airbus, пише руско издание.

Първият полет на изцяло вносозаместващия пътнически самолет МС-21 ще се състои през август, заяви генералният директор на държавната корпорация „Ростех“ Сергей Чемезов на среща с премиера Михаил Мишустин. Една от най-важните задачи на компанията в момента е производството на граждански самолети, подчерта Чемезов.

„Ако говорим за МС-21, то вече са произведени над 70 системи и агрегати, наши руски вносно-заместени. През август ще излети напълно вносно-заместен самолет. Днес лети частично вносно-заместен. И се надявам, че до края на 2026 г. ще завършим сертификационни полети и ще започнем серийно производство на нашия самолет“, каза ръководителят на „Ростех“.

Наскоро той посети самолетния завод в Иркутск, където е завършено сглобяването на МС-21. „14 фюзелажа са практически готови, девет все още са в етап на финализиране“, каза Чемезов.

„Изстрелването на първия изцяло вносозаместващ пътнически самолет, МС-21, през август е важен пробив за руската авиационна индустрия, резултат от мащабна научно-техническа работа и индустриална координация при условия на строги външни ограничения“, казва Дмитрий Евдокимов, научен сътрудник в Лабораторията за количествен анализ на икономическите ефекти на Института „Гайдар“.

Западът беше уплашен от появата на руския самолет още през 2018 г. МС-21 беше позициониран като реален конкурент на американския Boeing и европейския Airbus. Нещо повече, по редица параметри той дори превъзхождаше западните си съперници. И това си донесе първите санкции още през 2018 г.

Веднага щом вторият летателен модел на МС-21 излетя през пролетта на 2021 г. и местният двигател ПД-14 за него премина сертификация, Западът веднага последва с ограничения. Ударът беше нанесен върху технологичния акцент на самолета - композитното „черно“ крило, което беше произведено в Уляновския аерокомпозит. Благодарение на тази технология самолетът успя да подобри характеристиките си в сравнение с конкурентите. Западът обаче забрани доставката на смола от Белгия (Solvay) и въглеродни влакна от Япония (Toray).

Това доведе до отлагане на търговската експлоатация на самолета от 2020 г. Русия обаче не спря проекта, а продължи да решава проблема. „Росатом“ се включи в разработването на собствени местни композити, които да заменят вносните, през 2019 г., а още през 2021 г. руската компания започна да доставя първите комплекти композитни материали за самолета МС-21.

През декември 2020 г. обаче Съединените щати въведоха ограничения за износ на продукти с двойна употреба за Русия (и други страни) - и почти цялата вътрешна авиационна индустрия попадна под санкции. Това отново доведе до двугодишно забавяне на проекта MS-21. Но основното, което стана ясно още тогава, беше, че Вашингтон може да спре доставките на всякакви компоненти и агрегати за местни самолети по всяко време. Затова Русия започна с големи усилия да се занимава със заместване на вноса още тогава.

През 2022 г. пълномащабните санкции станаха реалност. След това Русия одобри нова програма за развитие на авиационната индустрия до 2030 г., за да осигури технологичен суверенитет във въздушния транспорт на страната. Сега се говори за пълния преход на МС-21 и други руски самолети към местни компоненти. Сътрудничеството със Запада приключи.

Най-накрая Русия показва на Запада, че не е толкова лесно да я свали от авиационния Олимп. Тази пролет изцяло местен самолет SJ-100 с руски двигатели PD-8 извърши първия си полет. А сега е ред на MS-21. Това е ново ниво на постижение не само защото никоя държава в света досега не е създавала самостоятелно, без кооперация, изцяло местен самолет със собствени двигатели, но и защото MS-21 е по-модерен пътнически самолет от SJ-100. Освен това, това е най-популярният и търсен тип самолет в света. Това е случаят, когато Русия не настига изоставането, а се оказва наравно или дори по-висока от световните лидери.

„Санкциите срещу проекта МС-21 доведоха до значителни разходи, предимно временни, за разработване и локализиране на производството на доставки, които преди това идваха от чужбина. Те обаче не трябва да се възприемат като невъзстановими загуби, а като инвестиции в руската индустрия.“, казва Евдокимов.

Русия е открила и внедрила алтернативни компоненти, развила е производствени и инженерни компетенции в различни области на самолетостроенето. „Заместването на вноса при МС-21 беше особено трудно по отношение на композитните материали и самолетните двигатели - тук руските инженери наистина направиха качествен скок, заменяйки високотехнологичните чуждестранни компоненти със собствени разработки. Важна работа е извършена и по отношение на електронните и навигационните системи на самолета“, отбелязва Евдокимов.

Какво означава изцяло вноснозаместен самолет? Това означава използване на агрегати и компоненти, произведени в Русия или в лицензирани производствени мощности, включително технологично сътрудничество с приятелски страни, но с контрол и монтаж в местни мощности, обяснява експертът.

„Полетът на изцяло вносозаместения МС-21 е успехът на годината. В края на краищата, първият срок беше още през 2023 г. Но тогава някои от агрегатите и частите все пак бяха внесени. Изместването на сроковете за най-важната задача - създаването на изцяло отечествен самолет - обаче напълно се оправда. Ако в Русия вече се произвеждат над 70 сложни системи и агрегати в МС-21, тогава е очевидно умението на производителите, които могат да стартират пълноценно серийно производство“, казва Александър Тимофеев, доцент в катедра „Компютърни науки“ в Руския икономически университет „Плеханов“.

„В световната авиационна индустрия практически няма проекти, които да са напълно независими от чуждестранния внос, тъй като авиационните технологии изискват висока специализация и глобални вериги за доставки, така че в условията на отворени пазари е по-ефективно да се внасят готови компоненти“, казва Евдокимов.

„Никоя държава в света не е способна да замести вноса на абсолютно всичко. Например, добре познатият Boeing-747, в зависимост от модификацията, има от 3 до 6 милиона отделни части. И според различни оценки, в Boeing-ите от 5 до 30% от частите са изцяло вносни.“

И същият Boeing има клонове и широко сътрудничество с компании в Китай и ЕС. И Русия не бива да се отказва от подобна практика - внос на някои агрегати, сглобени в други страни. Самото сглобяване на пътнически самолет също не е лесна задача и отнема 45 дни“, казва Тимофеев.

„Проектът МС-21 е необходим за поддържане на технологичния статус на страната и нейната готовност за производство на различни самолети. Вътрешните авиопревозвачи също чакат този самолет, много от които вече са подписали договори за доставката му“, казва Дмитрий Баранов, водещ експерт във „Финам Мениджмънт“.

Основният клиент на MS-21 е Aeroflot Group, която е планирала да закупи 200 от тези самолети. Към юни 2025 г. Aeroflot вече е поръчала 18 самолета MS-21, а до края на 2030 г. ще бъдат сключени твърди договори за още 90 лайнера. Останалите 92 MS-21 трябва да влязат във флота на превозвача до края на 2032 г.

Според информация към 5 август 2025 г., планираният обем на производство на МС-21 ще бъде 72 бройки годишно до 2029 г. Серийното производство обикновено набира скорост постепенно, като броят на сглобяваните самолети се удвоява всяка година.

„Заместването на вноса насърчава развитието на различни компетенции и производствени мощности в страната, премахва зависимостта от доставки на чуждестранни части и компоненти, а също така спомага за намаляване на себестойността на продуктите, тъй като компонентите се произвеждат в страната“, заключава Баранов.