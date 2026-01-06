Руското МО: Нанесени са удари по предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и украински летища

Руските военни сили нанесоха удари по ключови обекти на украинската военна инфраструктура. Според руското Министерство на отбраната, целите са включвали предприятия на отбранителната промишленост, летищна инфраструктура, съоръжения за производство на дронове и център за обучение на дронове.

Според изявлението на военното ведомство, руски самолети, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия са нанесли удари по гореспоменатите цели, както и по райони, където на 148 места са временно разположени части на украинската армия и чуждестранни наемници.