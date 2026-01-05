Москва затвори две летища заради заплаха

Полетите на московските летища Домодедово и Жуковски бяха временно преустановени заради мерки за сигурност, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация), цитирана от Би Би Си.

В изявление агенцията посочи, че са въведени ограничения за влизане и излизане на самолети от двете летища. Подобни мерки обикновено се прилагат при заплаха или атаки с дронове срещу района на столицата.

Малко по-късно кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили два дрона, насочени към града. По думите му няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Ден по-рано Собянин съобщи за над 40 свалени дрона, летели към Москва. На този фон руски медии информираха за значителни закъснения и смущения в полетите по време на новогодишните празници, свързани с въведените ограничения по летищата.