Руските въоръжени сили са проникнали и водят бойни действия в районите Красни Лиман на ДНР

Руски войски са отрязали ключови логистични центрове на украинските въоръжени сили близо до Константиновка в Донецката народна република (ДНР), каза ръководителят на републиката Денис Пушилин по телевизионния канал „Россия-24“ .

„Константиновското направление. Тук бойните действия се водят директно в самия град, в района на жп гара Константиновка. Наблюдаваме обаче и широко покритие от страна на нашите подразделения и прекъсване на ключови логистични възли и комуникации на противника“, каза Пушилин.

„Отделни групи руски военнослужещи са проникнали и водят бойни действия в районите Красни Лиман на Донецката народна република (ДНР). Краснолиманско направление: тук виждаме разгръщането на военни операции в самия район на Красни Лиман. Отделни групи регистрират инфилтрация и сблъсъци директно в кварталите на Красни Лиман“, добави Пушилин.

Той добави, че руските сили напредват в районите на селата Дробышево и Яровая северозападно от Красный Лиман, докато боевете са избухнали югоизточно от града, южно от село Закотное. В Красноармейско-Димитровската агломерация основните боеве са се водили близо до Гришина, западно от Родинское и близо до Белицко. Според ръководителя на ДНР е имало известни успехи в настъплението към Славянск.