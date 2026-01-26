С-400 удря земята: Русия използва ПВО ракети срещу Украйна

Руските аерокосмически сили са използвали вторичните възможности за наземна атака на далекобойната система за противовъздушна отбрана С-400 по време на удари по украински цели, като украински източници съобщават, че ракети земя-въздух 48Н6Е2 от системата са били използвани за поразяване на неизвестни наземни цели, пише военното издание Military Watch.

48Н6Е2 е един от трите типа далекобойни ракети, интегрирани в системата, и е значително по-бавна и по-евтина от по-новите ракети 48Н6ДМ и 40Н6, които имат съответно обхват на поразяване от 250 километра и 400 километра. Ракетата има обхват от 200 километра и скорост от 8,2 Маха и носи бойна глава от 180 километра. 48Н6Е2 е била интегрирана преди това в далекобойната система за противовъздушна отбрана С-300ПМ-2 от края на 90-те години на миналия век и се счита за вторичен тип ракета за С-400. Малко се знае за евентуалната модернизация на дизайна на ракетата от началото на века, въпреки че се счита за вероятни значителни подобрения в нейната електроника и търсачка.

Значителното увеличение на производството на крилати ракети, балистични ракети и дронове за еднократна употреба в Русия повдигна въпроси относно целта на използването на скъпи ракети земя-въздух срещу наземни цели. Една от възможностите е, че ударът е бил извършен, за да се тестват възможностите на С-400 във вторична роля за наземна атака. Друга е, че ударът е бил поискан с кратко предизвестие и че по това време С-400 е бил единственото средство в обсега на реакция.

Използването на ракети земя-въздух за наземни атаки далеч не е безпрецедентно, като украинските сили са пренасочили много по-големите ракети земя-въздух от системата за противовъздушна отбрана с голям обсег С-200, за да извършват атаки срещу руски градове, изстрелвайки ги балистично, за да постигнат дълги обсеги за стратегическо бомбардиране. По-стари съветски варианти на системата за противовъздушна отбрана С-300, планирани за пенсиониране, също са били използвани за наземни атаки от руските сили. Много по-модерните възможности за насочване на системата С-400 позволяват много по-високи нива на прецизност при атакуване на наземни цели, което я прави значително по-гъвкава.

С-400 влезе на въоръжение през 2007 г. и продължи да се модернизира постепенно, като важен етап в нейното усъвършенстване е интегрирането на далекобойната ракета земя-въздух 40N6 около 2018 г. Ракетата е доказала способността си да поразява цели на разстояние до 400 километра, като поразява цели отвъд земната кривината, използвайки данни за насочване или от предно разположени наземни радари, или от въздушни радари. Успешни бойни изпитания са проведени срещу украински и пакистански цели, като последните са в ръцете на индийските военновъздушни сили, които са най-големият чуждестранен оператор на системата. Мащабното производство на ракети за системата С-400 е улеснено от големи инвестиции в обновяването на руската индустрия за зенитно-ракетни комплекси, което е разрешено от Кремъл през 2000 г. Три основни нови съоръжения включват новото крило на завода в Обухов, завода „Авитек“ в Киров, който е изцяло модернизиран, и завода „НМП“ в Нижни Новгород, чието завършване след голямо забавяне в средата на 2010-те години доведе до голям скок в темповете на доставки.