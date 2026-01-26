Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха 31 ракети със залпов огън HIMARS и 68 украински дрона от самолетен тип през последните 24 часа, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Системите за противовъздушна отбрана свалиха две управляеми авиобомби, 31 ракети от американската система за залпов огън HIMARS и 68 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, съобщиха от ведомството.

Според неговите данни от началото на специалната военна операция са унищожени: 670 самолета, 283 хеликоптера, 111 017 безпилотни летателни апарати, 646 зенитно-ракетни системи, 27 302 танка и други бронирани бойни машини, 1651 бойни машини със системи за залпов огън, 32 825 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки и 52 754 единици специални военни машини.